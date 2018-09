Pertahanan Udara Suriah Cegat Serangan Rudal ke Latakia

Latakia: Rudal ditembakkan dari laut di beberapa lokasi ke kota pantai Suriah, Latakia, Senin 17 September. Namun rudal tersebut berhasil dihadang oleh sistem pertahanan udara Pemerintah Suriah.



Kantor berita SANA mengatakan Institusi Industri Teknis yang dikendalikan negara dijadikan sasaran. SANA menambahkan bahwa tidak segera diketahui siapa yang menembakkan rudal.



"Pertahanan udara telah mengadang rudal musuh yang datang dari laut ke arah kota Latakia, dan mencegat beberapa dari mereka," laporan kantor berita SANA menurut seorang sumber militer, seperti dikutip Middle East Monitor, Selasa 18 September 2018.



TV Ikhbariya yang dikelola pemerintah mengatakan 10 orang terluka dalam serangan itu. Delapan dipulangkan segera setelah dirawat di rumah sakit terdekat.



The Syrian Observatory for Human Rights mengatakan ledakan besar terdengar di kota. "Rudal itu menargetkan depot amunisi Institusi Industri Teknik di pinggiran timur Latakia," menurut lembaga yang berpusat di Inggris itu.



Seorang saksi di Latakia mengatakan bahwa ia melihat empat rudal yang dihancurkan oleh pertahanan udara Suriah. Ikhbariya TV menambahkan, salah satu rudal jatuh di daerah terbuka di sebelah barat pusat kota Homs menyebabkan kebakaran di sebuah kebun buah.



Listrik yang sebelumnya padam, kemudian berhasil dipulihkan kembali di Provinsi Latakia. Kota ini dikenal sebagai salah satu basis kekuatan Presiden Bashar Al-Assad.



Pelaku dari penembakan dari rudal itu tidak diketahui secara jelas. Israel sebelumnya sering melakukan serangan di Suriah. Pada Sabtu, pertahanan udara Suriah menenggelamkan beberapa rudal yang ditembakkan Israel di dekat bandara Damaskus.



Ketika dimintai komentar tentang serangan di Latakia, seorang juru bicara militer Israel enggan mengomenteri isu tersebut. Hal serupa juga diutarakan oleh seorang juru bicara Komando Pusat Militer AS yang mengatakan pihaknya tidak melakukan penyerangan di Latakia pada Senin 17 September.





(FJR)