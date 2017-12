Majelis Umum PBB Peluang Indonesia Menekan Keputusan Trump

Jakarta: Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan sulit bagi Indonesia untuk masuk ke Dewan Keamanan PBB dalam upaya menekan keputusan Presiden AS Donald Trump atas penetapan Yerussalem sebagai ibu kota Israel.



Bagaimanapun, kata Hikmahanto, upaya Indonesia akan sia-sia sebab AS merupakan salah satu negara yang memiliki hak veto di PBB.

"Tapi di PBB itu ada Majelis Umum. Mungkin Kita bisa masuk kesana. Memang tidak akan seefektif Dewan Keamanan PBB tapi sebagai upaya, Saya rasa perlu dilakukan," ungkapnya, dalam Metro Pagi Primetime, Senin 11 Desember 2017.



Menurut guru besar hukum internasional Universitas Indonesia ini, melalui Majelis Umum PBB Indonesia dengan negara-negara anggota lain bisa berdebat atas keputusan Trump. Langkah ini dinilai paling memungkinkan sebab ada banyak negara lain yang tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Trump.



Selain itu, langkah lain yang bisa dilakukan adalah membentuk koalisi dimana tidak ada AS di dalamnya. Ketika AS masuk dalam koalisi, negara adikuasa itu akan mempertahankan kebijakan apapun yang dibuat oleh Trump meskipun Ia yakin birokrasi dan rakyat AS sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Trump.



"Kalau saja pemerintah Indonesia bisa mengantisipasi isu ini, dibuat dalam sebuah briefing yang kemudian ditawarkan ke banyak negara Saya rasa ini akan lebih efektif dan ini adalah inisiatif Indonesia," katanya.



Hikmahanto menilai keputusan Trump adalah kebijakan yang tergesa-gesa. Dia menduga apa yang dilakukan oleh Trump tidak dikoordinasikan dulu dengan birokrasinya bahkan faktanya ketika keputusan menyatakan Yerussalem adalah ibu kota Israel, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson sedang berada di Eropa.



Dia menambahkan yang perlu dilakukan saat ini termasuk oleh rakyat AS sendiri selain menggelar demo juga datang ke pengadilan. Meminta kepada pengadilan agar menghentikan apa yang dilakukan oleh Trump.









(MEL)