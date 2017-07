Tiga Warga Palestina Tewas dalam Bentrok dengan Polisi Israel

Metrotvnews.com, Yerusalem: Bentrokan setelah Salat Jumat di Yerusalem, menewaskan tiga warga Palestina. Dilaporkan ketiga warga Palestina itu tewas karena ulah pihak Israel.





(Baca: Ratusan Warga Palestina Terluka saat Bentrok dengan Polisi Israel). Bentrokan terjadi usai Salat Jumat yang dilakukan oleh warga Palestina di hampir seluruh wilayah Yerusalem timur. Mereka melakukan salat Jumat di jalan sebagai bentuk protes pembatasan akses masuk ke dalam kompleks Masjid Al Aqsa.

Dalam insiden pertama, seorang pemukim ilegal Israel membunuh seorang remaja 18 tahun asal Palestina, di wilaya Ras Al-Amud, Yerusalem timur.

Kementerian Kesehatan Palestina menyebutkan korban tewas bernama Muhamd Mahmoud Sahraf. Kematian dari remaja itu dikonfirmasi oleh pihak keamanan Israel dan organisasi Bulan Sabit Merah.

Sementara korban kedua dilaporkan tewas oleh tembakan polisi Israel, saat demonstrasi usai Salat Jumat. Kepastian tewasnya korban disampaikan oleh petugas medis di Yerusalem. Korban diketahui bernama Muhamad Mahmoud Khalaf.

Korban ketiga diketahui bernama Muhamad Hasan Abu Ghanam, yang tewas saat terlibat bentrok dengan pasukan Israel di Tepi Barat.

Sebelum Salat Jumat, Israel mengeluarkan larangan bagi pria Muslim Palestina di bawah usia 50 tahun untuk melakukan Salat Jumat di Masjid Al Aqsa. Protes sendiri dipicu oleh pemasangan detektor metal di pintu masuk kompleks Masjid Al Aqsa.

Kondisi di lokasi kejadian tampak jelas bahwa pihak Israel dengan bersenjata lengkap, menghadang warga yang tidak bersenjata.

Akibat ulah ini, Israel menghadapi kritikan dari negara-negara Muslim. Ribuan orang melakukan protes anti-Israel di Yordania dan Yaman. Turki dan Mesir juga mengecam kekerasan ini.



Kompleks Masjid Al Aqsa menjadi lokasi suci bagi umat Muslim dan Yahudi. Selain Al Aqsa, terdapat pula the Dome of the Rock, yang dianggap suci oleh pihak Yahudi.



Perselisihan atas kompleks seluas 15 hektar yang berada di bukit Kota Tua Yerusalem itu, memicu berbagai konfrontasi besar di masa lalu.



Pemasangan detektor metal oleh Israel dianggap sebagai rencana Negara Yahudi itu untuk memperluas kendali atas kompleks Masjid Al Aqsa.





