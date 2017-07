Iran Mulai Produksi Sendiri Misil Anti-Pesawat

Metrotvnews.com, Teheran: Iran memulai produksi misil jenis terbaru yang mampu menghantam pesawat jet tempur dan drone. Ini merupakan bagian dari upaya Teheran meningkatkan industri senjata buatan dalam negeri.



Misil Sayyad 3 mampu mencapai ketinggian 27 kilometer dan bisa menembak jatuh pesawat jet, helikopter, drone dan rudal jelajah.

Iran bersikukuh program senjatanya diperlukan demi pertahanan negara dari sejumlah tetangga dan kekuatan dunia."Belakangan kami menyaksikan pembelian besar yang dibayarkan sejumlah negara di kawasan sebagai uang tebusan kepada Amerika (Serikat), dan mereka berniat membawa banyak senjata ke kawasan ini. Pembelian tersebut mengancam Iran," kata Menteri Pertahanan Iran Hossein Dehghan, seperti dilansir The New Arab, Sabtu 22 Juli 2017."Rudal Sayyad 3 adalah salah satu sistem pertahanan paling rumit di dunia, yang mampu mengenai sasaran di jarak jauh. Misil ini didesain berdasarkan teknologi tercanggih saat ini," lanjut dia.Sayyad 3 akan memperkuat pertahanan udara Iran yang sudah dikenal kuat berkat sistem S-300 buatan Rusia.Pengenalan Sayyad 3 dilakukan seiring kesiapan militer Israel untuk melancarkan serangan kapan pun dan transaksi pembelian senjata besar-besaran antara Arab Saudi dengan AS.Di bawah Presiden Donald Trump, AS menerapkan sikap yang lebih tegas terhadap Iran.Teheran mengembangkan industri senjatanya sendiri setelah dilanda serangkaian sanksi selama berdekade-dekade. Iran pernah menjalani perang berkepanjangan dengan Irak pada 1980-an.(WIL)