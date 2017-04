Korea Utara Sebut Serangan AS ke Suriah Tidak Termaafkan

Metrotvnews.com, Seoul: Korea Utara menyatakan terjadinya serangan rudal oleh Amerika Serikat terhadap pangkalan udara di Suriah merupakan agresi yang tidak termaafkan.



Korut menganggap serangan seperti itu menunjukkan bahwa keputusannya untuk mengembangkan senjata nuklir sebagai pilihan yang sangat tepat.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara, yang dimuat oleh kantor berita resmi KCNA. Ini merupakan tanggapan pertama yang dikeluarkan sejak kapal-kapal perang AS menembakkan sejumlah peluru kendali ke pangkalan udara Suriah."Serangan peluru kendali AS terhadap Suriah jelas merupakan agreasi yang tidak dapat dimaafkan terhadap sebuah negara berdaulat dan kami mengecam keras (aksi) ini," kata KCNA dengan mengutip seorang juru bicara yang tak disebutkan namanya, mewakili Kementerian Luar Negeri Korea Utara, seperti dilansir Reuters, Minggu 9 April 2017.Baca: Setelah Suriah Diserang, AS dan Rusia Terjebak dalam Konfrontasi "Kenyataan saat ini membuktikan bahwa keputusan kita untuk menambah kekuatan militer kita guna menghadapi kekuatan dengan kekuatan adalah pilihan yang sangat tepat," ucap KCNA.Korut, yang terkucil secara diplomatik menganggap Suriah sebagai negara sekutu penting. KCNA mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un dan pemimpin Suriah Bashar al-Assad telah saling mengirim salam dan menyatakan tekad untuk membina persahabatan dan kerja sama di antara kedua negara.Baca: Reaksi Pemimpin Internasional Atas Serangan AS ke Suriah Namun, AS melancarkan serangan rudal itu ketika Presiden Donald Trump sedang menerima kunjungan Presiden China Xi Jinping di Florida. Serangan disinyalir untuk menekan pemimpin negara sekutu satu-satunya Korut tersebut agar berbuat lebih untuk meredam ambisi nuklir Pyongyang.Korea Utara diyakini sedang mengembangkan peluru kendali yang mampu menghantam Amerika Serikat serta persenjataan nuklir pembangkangan terhadap sanksi-sanksi PBB. Korut sejauh ini telah melakukan lima kali uji coba nuklir, yaitu dua kali sejak awal tahun ini, dan beberapa kali uji coba peluru kendali.Baca: AS Ancam Lakukan Serangan Lanjutan ke Suriah (DEN)