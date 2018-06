Wamenlu Palestina Jelaskan Kebutuhan Rakyatnya

Jakarta: Wakil Menteri Luar Negeri Palestina Tasyir Jaradat menjelaskan apa yang dibutuhkan rakyatnya saat ini.



Pada Kamis 31 Mei 2018 Wamenlu Jaradat menghadiri Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestine Development (CEAPAD) di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Wamenlu Jaradat menyebutkan ada beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh rakyatnya.



"Pemerintah Palestina akan melihat pada pertemuan selevel menteri yang akan dilakukan di Bangkok pada 7 Juni. Kami berharap bisa memanfaatkan segala hal yang ada dengan penuh tanggungjawab dan juga berharap juga bahwa Palestina memanfaatkan kesempatan kali ini," ucap Wamenlu Jaradat.



"Tentu diharapkan bantuan ini bisa mewujudkan perkembangan ekonomi dan juga pemerintah yang baru di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih banyak," tuturnya.



Banyak kebutuhan yang diperlukan oleh Palestina saat ini. Bukan hanya bantuan kemanusiaan tetapi juga spiritual.



"Pada dasarnya pihak Palestina dan rakyatnya mengharapkan bantuan politik dari negara-negara lain. Termasuk juga bantuan spiritual untuk memicu semangat rakyat kami," imbuh Wamenlu Jaradat.



Wamenlu Jaradat menambahkan bahwa mereka juga membutuhkan bantuan keuangan, sehingga mereka bisa bangkit kembali di hadapan Israel. Tak lupa Jaradat menyebutkan bantuan seluruh negara bisa diaplikasikan untuk menghidupkan kembali dan menjadikan palestina sebagai suatu negara yang merdeka.



Satu hal yang menjadi perhatian Wamenlu Jaradat adalah masalah status dari Al Quds Al Sharif atau Yerusalem. Baginya Yerusalem adalah tanah dari Palestina, pihaknya menolak tindakan Israel yang melakukan pencaplokan dan akan berupaya keras menggagalkan tindakan mereka.











(WAH)