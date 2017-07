Tiga Warga Israel Tewas di Tangan Warga Palestina di Tepi Barat

Metrotvnews.com, Tepi Barat: Setidaknya tiga warga Israel tewas di Tepi Barat. Ketiganya tewas di pemukiman Israel, Neve Tsuf karena ditikam.

Selain menewaskan tiga orang, korban keempat diketahui dalam kondisi luka. Keempat korban diketahui sebagai warga sipil.

Pihak militer Israel mengatakan bahwa pelaku penikam ditembak oleh pihak keamanan. Namun tidak diketahui apakah pelaku tewas atau hanya terluka.

Keterangan Israel Radio, yang dikutip oleh Al Jazeera, Sabtu 22 Juli 2017 mengidentifikasi bahwa pelaku adalah seorang pemuda berusia 19 tahun dari Desa Khobar, Tepi Barat.

Serangan penikaman ini terjadi sehari setelah bentrokan antara warga Palestina dan pasukan Israel di Yerusalem timur, Jumat 21 Juli 2017. Warga Palestina melakukan aksi protes menentang pembatasan akses ke Masjid Al Aqsa.

Bentrokan tersebut menewaskan tiga warga Palestina dan melukai 200 lainnya. Mereka yang tewas diketahui terkena tembakan peluru tajam dari pihak keamanan Israel.

Ketika berupaya membubarkan protes tersebut, polisi Israel menggunakan peluru tajam, gas air mata dan peluru karet. Semua amunisi tersebut ditembakan ke arah warga Palestina yang baru saja melakukan Salat Jumat.

Sebelumnya pihak Israel melarang pria Palestina berusia di bawah 50 tahun untuk masuk ke kompleks Masjid Al Aqsa. Mereka juga memasang detektor metal yang memicu terjadinya protes.

Dalam satu insiden, prajurit Israel yang membawa senjata lengkap, menendang seorang warga Palestina yang tengah melakukan Salat Jumat.

Kompleks Masjid Al Aqsa menjadi lokasi suci bagi umat Muslim dan Yahudi. Selain Al Aqsa, terdapat pula the Dome of the Rock, yang dianggap suci oleh pihak Yahudi.

Perselisihan atas kompleks seluas 15 hektar yang berada di bukit Kota Tua Yerusalem itu, memicu berbagai konfrontasi besar di masa lalu.

Indonesia kecam Israel

Indonesia melontarkan kecaman atas langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses masuk ke Kompleks Al-Aqsa untuk umat Muslim melakukan ibadah.

Selain itu, pemerintah Indonesia meminta Israel segera memulihkan stabilitas dan keamanan di Kompleks Al Aqsa. Indonesia juga mengajak semua pihak untuk menahan diri, agar situasi tidak memburuk.

"Indonesia mendesak Israel untuk tidak mengubah status quo kompleks Al Aqsa agar Masjid Al Aqsa dan the Dome of the Rock tetap sebagai tempat suci untuk dapat diakses bagi semua umat Muslim," sebut pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Metrotvnews.com, Kamis 20 Juli 2017.

Disebutkan pula, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melakukan pembicaran via telepon dengan Menlu Yordania, untuk membahas situasi terkini di Masjid Al Aqsa.