Patgulipat Israel-Amerika Serikat

Jakarta: Cuma butuh 11 menit bagi Amerika Serikat (AS) untuk memberikan dukungan perdana atas klaim berdirinya negeri Yahudi bernama Israel. Pada 1948 itu, Paman Sam sudah tak urus lagi jika pun bakal menuai protes banyak pihak, terlebih dari negara-negara Arab.



Hubungan AS dan Israel memang sudah lekat sejak di awal. Meski sponsor utama pendirian negara sepihak itu adalah Britania Raya, melalui Mandat Balfour yang terbit pada 1917, sebuah dampak atas kekalahan Ottoman pada Perang Dunia Pertama.

Tak hanya dukung mendukung, malahan, AS tercatat sebagai negara pengongkos keberlangsungan Israel paling "abadi", wabilkhusus, di bidang militer.



Mengutip laporan Robert Byrd dalam Congressional Record (1992), tak ada negara penerima bantuan terbesar dari AS dalam setiap tahunnya, terkecuali Israel.



"Sejak 1987, bantuan ekonomi dan militer langsung telah berjumlah USD3 miliar atau lebih. Di samping itu, pengaturan-pengaturan finansial yang dilakukan semata-mata untuk Israel mencapai kira-kira USD5 miliar per tahun. Ini, tidak termasuk program-program yang demikian dermawannya seperti USD10 miliar garansi pinjaman Israel pada 1992," tulis Byrd.



Keberadaan Israel, bagi AS, bak sehidup semati. Maka, tak heran betul, jika belakangan Donald Trump pun turut memberanikan diri mengoceh soal Yerusalem. Menegaskan posisi, tepat di samping Israel.



Zionis dan dalih agama



Kedekatan hubungan AS dan Israel tidak hanya dilandasi satu-dua alasan belaka. Banyak ahli politik Timur Tengah melihat, kedua pihak sama-sama berkepentingan dari sisi agama, budaya, geopolitik, dan ekonomi yang saling berkelindan.





Tepatnya, politisasi agama. Sebab, kesamaan keyakinan dan budaya, secara kasat mata memang tidak besar-besar amat. Dalam laporan Religious Composition of the U.S (2007) ditulis, besaran warga AS beragama yahudi hanya 1,7% dari total penduduk yang ada.



Menariknya, jumlah yang relatif kecil ini justru diduga turut memberikan pengaruh kebijakan pemerintah yang cukup besar. Soal ini, kebanyakan pengamat menyitir hasil survei majalah Forbes pada 1980 yang menyebut dari 400 orang terkaya di AS, 100 di antaranya adalah berkebangsaan Yahudi.



Alasan kedua, eksisnya kelompok lobi di pemerintaan AS yang kerap disebut zionis. Meski sebenarnya, tidak semata-mata Yahudi, ada pula unsur sekuler dan Kristen AS yang turut mendesak lahirnya setiap kebijakan politik luar negeri yang menguntungkan Israel.



Politisi AS Paul Findley dalam Deliberate Deceptions: Facing the Fact about the U.S.-Israeli Relationship (1993) menghitung banyaknya kelompok pro-Israel yang menjejali jaringan kebijakan AS. Meski begitu, ia berhasil menggaris-bawahi satu organisasi yang dianggap paling penting dan menjadi faktor utama kedekatan hubungan AS dan Israel.



"Di antara begitu banyak kelompok pro-Israel, tidak ada yang diorganisasi secara lebih baik, lebih aktif, atau lebih kuat dibanding AIPAC, lobi utama yang mendukung Israel di AS sejak 1951," tulis Findley.



AIPAC yang merupakan kepanjangan dari American Israel Public Affairs Committee alias Komite Urusan Publik Israel-Amerika inilah yang sebelumnya bernama resmi Dewan Zionis Amerika untuk Urusan Publik. Namun, menurut Findley, dengan alasan tertentu, sebutan itu diubah sejak 1959.



Gerakan zionisme, pertama kali digalang jurnalis Austro-Hungarian Theodor Herzl pada 1897. Gerakan ini berdalih pada teks agama tentang tanah yang dijanjikan bagi orang Yahudi, konon, terinspirasi salah satu penafsiran dari kitab Perjanjian Lama.



Hubungannya dengan AS, nyaris semua presiden dari negara yang berdiri pada 1776 itu merasa sreg dengan bisikan kebijakan politik zionis. Penyebabnya, masing-masing dari mereka kebetulan beragama Protestan, yang memang diwarnai keyakinan historis tentang Yahudi.



Zionis pun punya peluang, dan politisiasi agama, menyumbang sedikit banyak konflik Israel-Palestina yang tak berkesudahan.



Trump dan bayar utang



Ya, tak semua Presiden AS sepakat dengan zionisme. Sejarah tercatat, John F Kennedy adalah satu di antara dari mereka yang beragama Katholik dan cenderung menghindari kasak-kusuk kelompok zionis.



Pengamat politik AS Mark Glenn menyebut, langkah Kennedy yang berbeda ini kemudian menyebabkan ia tak bisa memegang kendali AS hingga tuntas masa jabatan. Dengan tak ragu, pekan lalu Glenn bilang, kematian Kennedy disebabkan oleh penolakannya atas realisasi program nuklir di Tel Aviv, sebagaimana yang diidam-idamkan kelompok zionis.



"Karena jika Israel gagal mempengaruhi pikiran AS supaya pas dengan kepentingan mereka, rencana B akan dimunculkan, yaitu menciptakan sejumlah peristiwa besar dan dramatis," kata Glenn dilansir Press TV, Senin lalu.



Pernyataan kontroversi Trump soal Yerusalem sebagai ibukota Israel, juga dianggap banyak pihak berdasarkan timbang-timbang yang sama. Trump seakan khawatir, jika tak lekas memunculkan kesan keberpihakan kepada Israel, kursi jabatan yang baru saja dibanggakannya itu akan lenyap begitu saja.



"Bukan Rusia yang membuat Trump terpilih, tapi Israel yang sebelumnya ingin Hillary Clinton yang terpilih. Ternyata Israel kesal karena Trump pun tidak lekas menuruti apa yang diinginkan," kata Glenn.



Mengomentari Trump yang pebisnis, tak sedikit pula yang bilang; tak ada yang bisa menggodanya selain uang. Begitu pun keberpihakannya kepada Israel, beberapa pihak menilai lebih kental dilandasi motif bayar utang.



Merujuk pemberitaan Time, misalnya, sepekan sebelum dilantik sebagai Presiden AS, Trump dikabarkan mendatangi Sheldon Adelson. Dalam pertemuan itu, Trump meyakinkan konglomerat Yahudi sekaligus pentolan zionis AS itu tentang kebijakannya untuk mendukung Israel memindahkan ibukota dari Tel Aviv ke Yerusalem.



Trump, tersandera janjinya sendiri kepada penyokong dana terbesar bagi Partai Republik, kendaraan politik yang mengantarkannya menduduki tampuk pemerintahan Amerika itu. Sekaligus, Presiden kontroversial tersebut memang merasa perlu kembali merapat, seiring gerakan anti-Trump di AS sendiri kian marak.



Tidak semua Yahudi, terlebih Protestan menganggap proyek zionis sebagai kehalalan. Namun konyolnya, dalih agama ini jauh lebih kuat dikibar-kibarkan melebihi motif uang yang sudah begitu lama sebagai kompor konflik kemanusiaan.











(SBH)