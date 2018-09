Netanyahu Klaim Iran Punya Situs Nuklir Rahasia

New York: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran memiliki situs nuklir rahasia. Klaim tersebut dibeberkan di hadapan para pemimpin negara dunia yang berkumpul dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



"Saya mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa Iran memiliki fasilitas (nuklir) rahasia lain di Teheran, sebuah gudang atom tersembunyi untuk menyimpan sejumlah besar peralatan dari program nuklir mereka," kata Netanyahu, di New York, Amerika Serikat (AS), dikutip dari The Star, Jumat, 28 September 2018.

Menurut Netanyahu, Iran masih berusaha mendapatkan senjata nuklir meskipun ada perjanjian nuklir 2015. Padahal, kata dia, perjanjian nuklir tersebut dibuat untuk mengekang program mereka agar tidak kenai sanksi lagi.



Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi mengatakan dunia akan segera mengabaikan klaim Netanyahu tersebut.



"Dunia hanya akan tertawa keras pada jenis pidato yang salah, tidak berarti, tidak perlu dan tentu saja salah," tukas dia.



Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap program nuklir Israel.



"Israel juga memiliki program senjata nuklir rahasia dan tidak diungkapkan. Mungkin mereka (Israel) butuh waktu untuk mengaku dan memberitahu mengenai program senjata nuklir ilegal mereka," tukasnya di akun Twitter.





(AHL)