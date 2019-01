Serangan Udara AS Tewaskan 52 Militan di Somalia

Jilib: Pasukan Amerika Serikat membunuh sekitar 52 anggota grup militan al-Shabaab lewat serangkaian serangan udara di Jilib, Somalia, Sabtu 19 Januari.



"Komando AS di Afrika melancarkan serangan udara sebagai respons terhadap grup militan al-Shabaab yang menyerang Pasukan Nasional Somalia," ujar komando tersebut, seperti dilansir dari laman Washington Examiner, Minggu 20 Januari 2019.

Serangan tersebut merupakan bagian dari upaya AS dalam mencegah al-Shabaab "memanfaatkan beberapa lokasi yang dapat dijadikan basis untuk membangun kapasitas dan menyerang warga Somalia."



Gempuran di Jilib menjadikan total serangan udara AS di Somalia mencapai enam, dengan jumlah militan yang tewas sekitar 78. Tahun lalu, AS mengklaim telah membunuh 323 militan al-Shabaab dalam 41 serangan udara terpisah.



Al-Shabaab, grup terafiliasi al-Qaeda, terpusat di Somalia selatan dan pusat, dan diyakini berada di belakang serangan paling mematikan di negara tersebut pada 2017. Serangan bom truk itu menewaskan lebih dari 500 orang.



Empat tahun sebelumnya, militan al-Shabaab menyerang sebuah pusat perbelanjaan di Westgate, Nairobi, yang berujung pada tewasnya 67 orang.



Dalam aksi terbarunya, al-Shabaab bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 14 orang di sebuah hotel di Nairobi, Kenya, Rabu pekan kemarin.



Selain terorisme, al-Shabaab juga sering mencuri bantuan kemanusiaan dan memeras masyarakat lokal.







(WIL)