PM Israel Yakin Kedubes AS Dipindah dalam Waktu Dekat

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yakin bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) akan dipindahkan ke Yerusalem, tahun depan, lebih cepat dari yang diperkirakan.



"Kedubes AS akan segera dipindahkan ke Yerusalem, lebih cepat dari perkiraan kita," kata Netanyahu, dikutip dari Washington Post, Kamis 18 Januari 2018.

Namun, pascapengumuman Presiden AS Donald Trump soal pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, sekaligus pengakuan AS bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, para pejabat AS belum bisa memastikan kapan Kedubes AS akan pindah.



Bahkan, mereka yakin bahwa tidak mungkin Kedubes AS di Yerusalem akan dibuka sebelum akhir masa jabatan Trump yang pertama.



Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, juga telah menyatakan tak ingin lagi menjadikan AS mediator kisruh Palestina dan Israel. Dia meminta proses perundingan damai dipimpin secara internasional.



Selain soal AS, Abbas juga menuduh Israel mengakhiri Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 1994. Perjanjian itu merupakan dasar hubungan Palestina dengan Israel.



Tak hanya itu, Abbas juga mengatakan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman dan Dubes AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley sebagai dua tokoh yang memalukan.



Keduanya dikenal sebagai politikus AS pendukung kuat Israel. Bahkan, Friedman mendukung proyek permukiman Israel di Tepi Barat yang mencederai Palestina.







(FJR)