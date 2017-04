Serangan Drone AS Tewaskan 3 Militan al Qaeda di Yaman

Metrotvnews.com, Aden: Sebuah serangan pesawat tanpa awak (drone) milik Amerika Serikat menewaskan tiga anggota kelompok militan al Qaeda di Sanaa, Yaman, Sabtu 29 April 2017.



Seorang petugas keamanan Yaman melaporkan bahwa tiga teroris terkena serangan saat sedang menaiki sebuah kendaraan di provinsi Shabwa.

Berbicara kepada AFP, dua dari tiga target tewas di tempat kejadian. Sementara militan ketiga meninggal akibat luka parah di sebuah rumah sakit pemerintah di Azan.Pada 23 April, lima anggota al Qaeda dan tiga warga sipil tewas dalam serangan drone serupa di Shabwa.Washington telah meningkatkan operasi melawan ekstremis di Yaman sejak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden.AS khawatir al Qaeda memanfaatkan konflik di Timur Tengah untuk memperluas pengaruhnya di Semenanjung Arab.Surat kabar The New York Times melaporkan pada Maret bahwa Trump telah memberikan lampu hijau kepada Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon untuk melancarkan serangan udara dan misi komando tanpa terlebih dahulu melapor ke Gedung Putih.(WIL)