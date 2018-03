Sosialita Turki jadi Korban Pesawat Jatuh di Iran

Teheran: Anak miliarder Turki tewas dalam kecelakaan pesawat di Iran, usai menggelar pesta lajang di Dubai, Uni Emirat Arab. Pesawat yang mereka gunakan merupakan jet pribadi milik keluarga Huseyin Basaran.



"Pesawat milik pengusaha swasta Turki, Huseyin Basaran membawa delapan penumpang dan tiga awak. Salah satu penumpang diidentifikasi sebagai putri Basaran, Mina," ujar pejabat Kementerian Transportasi Turki, seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Senin 12 Maret 2018.

"Dia terbang bersama tujuh temannya selepas menggelar pesta lajang untuk pernikahan yang akan digelar bulan depan," imbuh dia.



Pesawat Mina terbang dari Bandar Udara Dubai pada Minggu malam. Namun, saat melintasi langit Iran, pesawat yang mereka tumpangi menabrak lereng gunung.



Seluruh penumpang dan kru pesawat tewas dalam insiden tersebut.



Kepala lembaga kemanusiaan Bulan Sabit Merah Iran Karem Kinik, mengatakan semua korban di lokasi ditemukan dan dievakuasi saat matahari terbit. Kecelakaan diduga terjadi karena cuaca yang buruk. Pasalnya, saat mereka terbang, tengah terjadi hujan salju.



Mina merupakan putri Huseyin Basaran yang merupakan mantan wakil ketua klub sepak bola Trabzonspor. Dia memiliki perusahaan yacht bertenaga energi.



Usai insiden kecelakaan ini diberitakan media, akun Instagram sosialita tersebut langsung diserbu para warganet. Mereka menyampaikan bela sungkawa atas kematiannya.



Di akun Instagramnya, foto terakhir yang diunggah adalah malam dia mengenakan jubah mandi bersama tujuh temannya di Hotel One and Only Royal Mirage. Foto itu dibanjiri 37 ribu komentar warganet.



Hingga berita diturunkan, belum ada komentar dari Basaran Holding di Istanbul mengenai kematian pewarisnya.





(WIL)