Seorang Prajurit Komando AS Tewas Diserang di Somalia

Mogadishu: Seorang prajurit komando Amerika Serikat tewas dan empat lainnya terluka dalam sebuah serangan grup militan di Somalia bagian selatan, Jumat 8 Juni 2018.



Serangan terjadi di Jubaland, tempat dimana sekitar 800 prajurit Somalia, Kenya dan AS bekerja bersama-sama dalam membersihkan daerah kekuatan grup al-Shabaab yang terafiliasi al-Qaeda.

"Pasukan multinasional diserang mortir dan senjata api. Serangan menewaskan satu prajurit AS dan melukai empat lainnya serta satu dari pasukan lokal," ujar komando militer AS wilayah Afrika, seperti dilansir dari AFP.



Seorang perwira AS menyebut satu prajurit yang tewas itu berasal dari komando operasi khusus. Identitas korban belum dapat disebutkan.



"Misi pasukan multinasional ini adalah membebaskan area sengketa al-Shabaab, beberapa desa yang dikuasai mereka, dan juga membangun basis tempur permanen untuk membantu pemerintah Somalia," ujar komando militer AS wilayah Afrika.



Lebih dari 500 personel militer AS tergabungan Misi Serikat Afrika untuk Somalia (AMISOM) dan pasukan keamanan Somalia dalam operasi melawan terorisme.



Tahun ini, seorang anggota Navy SEAL tewas dalam sebuah serangan malam hari di Somalia. Kematian itu adalah kali pertama dari kubu AS di Somalia sejak peristiwa ternama "Black Hawk Down" pada 1993.



Sejak 2007, al-Shabaab berusaha menggulingkan pemerintah Somalia yang diakui komunitas global.





