Menlu Iran Tegaskan Ancaman AS Tidak Efektif

Teheran: Iran menepis klaim dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa pembicaraan antara Washington dengan Teheran dapat terlaksa dalam waktu dekat.



Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menegaskan segala bentuk "ancaman, sanksi atau manuver untuk meraih popularitas" tidak akan berfungsi efektif.

Setelah AS menarik diri dari perjanjian nuklir Iran 2015 dan berencana kembali menjatuhkan sanksi kepada Teheran, Zarif merespons dingin.



"Coba tolong hormati rakyat Iran dan komitmen (internasional)," tulis Zarif di Twitter, merujuk pada perjanjian nuklir 2015, seperti dilansir dari kantor berita AFP.



Nada yang lebih keras dilontarkan Komandan Garda Revolusi Iran (IRGC) Mohammad Ali Jafari. Ia menegaskan petinggi Iran tidak akan sudi bertemu dengan Trump atau pejabat lainnya.



Dia menegaskan Iran bukan Korea Utara (Korut), merujuk pada pertemuan Washington dengan Pyongyang di Singapura belum lama ini.



Menteri Dalam Negeri Iran Abdolreza Rahmani Fazli menyebut, "Amerika tidak dapat dipercaya setelah secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir."



Dalam kampanye di Florida, Trump memprediksi pertemuan antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran dapat segera terlaksana. Senin kemarin, Trump mengaku bersedia bertemu pemimpin tertinggi Iran tanpa syarat apapun.



"Saya punya firasat mereka akan berbicara dengan kita dalam waktu dekat," ungkap Trump.





