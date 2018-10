Tiongkok Janjikan Bantuan ke Palu dan Donggala

Jakarta: Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyampaikan belasungkawa atas gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggal, Sulawesi Tengah. Presiden Tiongkok Xi Jinping yakin Indonesia mampu mengatasi bencana ini dan segera bangkit dari keterpurukan.



"Tiongkok juga akan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mengatasi dampak bencana tersebut," kata Dubes RI untuk RRT Djauhari Oratmangun melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Oktober 2018.

Ucapan simpati dan duka cita, kata dia, juga disampaikan Perdana Menteri RRT Li Keqiang kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Hal ini dibeberkan Li dalam acara pertemuan dengan 29 Duta Besar baru negara-negara sahabat yang digelar di The Great Hall of the People di Beijing pada Minggu, 30 September 2018.



Menlu RRT Wang Yi secara personal juga telah bertemu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan berbincang mengenai hal tersebut. Li Keqiang dan Wang Yi juga membahas kunjungan mereka ke Jakarta pada Mei 2018.



Li, kata Djauhari, menyampaikan apresiasi atas pencapaian baru dalam hubungan bilateral Tiongkok dengan negara-negara sahabat seperti Indonesia. Ada keinginan RRT untuk mempererat kerja sama berdasarkan prinsip saling menghargai, kesetaraan perlakuan dan kerja sama saling menguntungkan.



Merujuk pada prinsip multilateralisme serta fasilitasi dan liberalisasi investasi dan perdagangan, Tiongkok akan berupaya keras memperluas kepentingan bersama dan mengatasi tantangan bersama seluruh negara, untuk mendorong perdamaian abadi, kesejahteraan bersama dan pembangunan berkesinambungan di lingkup regional dan internasional.



PM Li juga menyampaikan harapan agar para Duta Besar baru masing-masing dapat berbuat lebih banyak untuk mempererat persahabatan dan kerja sama dengan Tiongkok, saling memperkuat kepercayaan politik, memperdalam kerja sama pragmatis dan kerja sama antara masyarakat. Pemerintah Tiongkok akan memberikan dukungan dan bantuan bagi kesuksesan pelaksanaan tugas para Duta Besar tersebut.



Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan resepsi memperingati perayaan Hari Nasional Republik Rakyat Tiongkok ke-69 yang dihadiri pula oleh Presiden Xi Jinping.









(AZF)