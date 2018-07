Kurdi Capai Kesepakatan dengan Suriah untuk Akhiri Konflik

Damaskus: Sebuah aliansi militan Kurdi dan Arab di suriah mengaku sudah mencapai sebuah kesepakatan dengan pemerintah Suriah untuk mengembangkan negosiasi demi mengakhiri konflik berkepanjangan di negara tersebut.



Pengumuman muncul setelah Dewan Demokratik Suriah (SDC), sayap politik dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF), mengirim delegasi ke Damaskus untuk berbicara dengan para petinggi.

SDF adalah koalisi yang sebagian besarnya adalah militan Kurdi. Koalisi ini didukung Amerika Serikat (AS).



Dalam pernyataannya, SDC mengaku sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk membentuk komite yang akan "memetakan negara Suriah yang demokratis dan desentralisasi."



Seperti dikutip Press TV, Sabtu 28 Juli 2018, delegasi SDC dapat mengunjungi Damaskus untuk kali pertama setelah Assad mengaku sudah "membukakan pintu" untuk diadakannya negosiasi dengan koalisi Kurdi Suriah.



Koalisi pun kemudian menyatakan kesediaan menyerahkan kendali atas Efrat Timur kepada Assad, setelah AS membekukan dukungannya untuk militan Kurdi di Manbij dan Afrin.



Assad membukakan pintu karena menilai SDF sudah mulai kesal terhadap AS yang tindakannya tidak dapat diduga.



Wakil Pemimpin SDC Riad Darar mengatakan perbincangan dengan Damaskus bertujuan "mencari solusi menuju kesepakatan untuk Suriah utara," dan menambahkan bahwa "ini saatnya kami menyelesaikan masalah kami sendiri."



Perang sipil di Suriah sudah berlangsung sejak 2011. Menurut perkiraan sejumlah pihak, konflik tersebut telah menewaskan 300-400 ribu orang dan melukai 1,9 juta lainnya.





(WIL)