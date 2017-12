Unjuk Rasa Menentang Trump di Lebanon Berujung Ricuh

Beirut: Pengunjuk rasa bentrok dengan petugas keamanan Lebanon di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut, Minggu 10 Desember 2017. Ini merupakan kelanjutan dari aksi protes menentang keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



Seperti dikutip BBC, pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para pedemo yang mengibarkan bendera.

Unjuk rasa serupa terjadi di sejumlah negara. Di London, Inggris, ribuan warga berkumpul di Lapangan Grosvenor untuk menentang keputusan Trump. Mereka menilai keputusan tersebut merusak proses perdamaian konflik Palestina dengan Israel.



Yerusalem adalah inti dari konflik berkepanjangan antara Palestina dengan Israel. Kedua kubu sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka.



Di Yordania, ratusan pendemo meneriakkan "Yerusalem adalah Arab" dan "Amerika adalah kepala dari seekor ular." Di Pakistan, lebih dari 200 pendemo beramai-ramai meneriakkan slogan anti-Amerika. Mereka membakar bendera AS dan boneka mirip Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.



Pembakaran boneka Trump juga dilakukan ratusan pedemo di depan gedung Kedubes AS di Kuala Lumpur, Malaysia.



Kedubes AS di Jakarta juga tak luput dari protes, dihadiri ratusan pedemo yang mengibarkan bendera Palestina.



Sementara itu malam tadi, Liga Arab mengeluarkan resolusi yang berisi kecaman terhadap AS. Liga Arab menegaskan kini AS sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai mediator proses perdamaian di Timur Tengah.









(WIL)