Tiga Jenazah WNI Korban Kecelakaan Disalatkan di Masjid Nabawi

Riyadh: Tiga jenazah jemaah umrah asal Indonesia yang menjadi korban kecelakaan akhirnya disalatkan di Masjid Nabawi Madinah dan dimakamkan kemarin di kompleks pemakaman Baqi.



Kejadian tersebut dialami oleh keluarga Azwar dari Jakarta yang menjalankan Ibadah Umroh sejak 5 Juni 2018. Azwar bersama keluarga berjumlah tujuh orang yang terdiri dari Ibu kandung dari Azwar, isteri, adik dari isteri Azwar, dan tiga orang anak terdiri atas Lifia, Adel dan Dea yang mengendarai kendaraan Toyota Hi-Ace.

Dua jenazah, yaitu Ulfiana Said dan Elfiana Said, dimakamkan setelah salat subuh, sedangkan Frieda Said setelah salat zuhur.



Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel juga terlihat hadir dan berdoa bersama di makam keluarga Azwar tersebut.



Dalam keterangan tertulis KBRI Riyadh yang diterima Medcom.id, Rabu 20 Juni 2018, Dubes Agus juga meminta Dubes Arab Saudi yang ada di Jakarta untuk memberikan visa kepada keluarga Azwar yang akan terbang ke Riyadh untuk menjenguk dan mendampingi korban lain yang masih ada di rumah sakit.



"Permintaan ini perlu dilakukan mengingat Kedubes Arab Saudi di Jakarta tidak mengeluarkan visa di bulan Syawal atau setelah Idulfitri karena sudah fokus kepada persiapan visa haji," sebut Dubes Agus.



Ia menambahkan, Kedubes Arab Saudi di Jakarta pun merespons dengan cepat karena hubungan dua dubes ini sudah amat dekat.



KBRI Riyadh pun akan melakukan pendampingan terhadap korban-korban luka dan yang akan menjalani operasi keesokan harinya.





