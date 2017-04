Tiongkok Deportasi Warga AS Terhukum sebagai Mata-Mata

Metrotvnews.com, Shanghai: Tiongkok telah mendeportasi seorang warga negara Amerika Serikat yang dihukum sebagai mata-mata pekan ini. Sandy Phan-Gillis, sebelumnya telah menjalani hukuman penjara dua tahun tanpa proses peradilan.



Pengadilan Tiongkok pada Selasa memerintahkan agar Sandy dideportasi dari Tiongkok setelah sebelumnya divonis selama 3,5 tahun penjara atas tuduhan aksi mata-mata. Phan-Gillis ditangkap pada Maret 2015 saat akan meninggalkan Tiongkok daratan menuju Makau.



Sandy meninggalkan Tiongkok pada Jumat 28 April 2017 dari selatan Guangzhou dan tiba di Los Angeles pada hari yang sama.



Seperti yang dilansir dari Reuters, Pemerintah Tiongkok belum memberikan keterangan rinci menyangkut dakwaan yang dikenakan terhadap Sandy. Kuasa hukumnya mengatakan kepada Reuters pada Selasa 25 April lalu, ia tidak dapat mengungkapkan rincian kasus tersebut karena menyangkut "rahasia negara."



Suami Sandy, Jeff Gillis, mengatakan Tiongkok menuduh istrinya masuk ke negara itu dua kali untuk menjalankan misi spionase pada 1996 serta bekerja dengan Biro Penyelidik Federal AS untuk menangkap dua mata-mata Tiongkok di Amerika serikat dan menjadikan mereka agen ganda.



"Sandy sangat senang bisa berkumpul kembali dengan teman-teman dan keluarga, dan menyampaikan terima kasih kepada banyak orang yang tanpa kenal lelah telah membantu pembebasannya," kata Gillis.



Seorang pejabat pada Departemen Luar Negeri AS mengatakan Deplu AS tahu soal pengusiran Sandy. "Amerika Serikat mengucapkan selamat kembali ke tanah air (bagi Sandy-red)," kata pejabat yang tidak bersedia diungkapkan jati dirinya itu.



Negosiasi bagi pembebasan Sandy ditingkatkan ketika Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson melakukan kunjungan ke Beijing pada Maret, menurut yayasan yang berpusat di San Francisco, Dui Hua Foundation.



Deportasi dilakukan pada saat hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat sedang menghangat setelah Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Florida pada awal April.



Dalam wawancara dengan Reuters pada Kamis, Trump menyebut Xi sebagai "orang baik" dan memuji presiden Tiongkok itu atas upayanya menekan Korea Utara untuk menghentikan pengembangakan senjata nuklir dan peluru kendali jarak jauh.





