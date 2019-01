ISIS Bom Suriah Utara, Empat Pasukan AS Tewas

Damaskus: Sebanyak empat tentara Amerika Serikat (AS) dilaporkan tewas akibat serangan bom yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan Islamic State (ISIS) di Suriah Utara.



Selain empat tentara AS, 12 orang lainnya juga dilaporkan tewas. Sementara, di antara korban luka pun ada tiga tentara AS. Menurut otoritas setempat, total korban tewas berjumlah 18 orang.

Serangan bom ini terjadi di Manbij, di mana pasukan AS ditempatkan Pentagon untuk mendukung pasukan Kurdi dan Arab Saudi.



Dilansir dari BBC, Kamis 17 Januari 2019, para pasukan AS sedang berada di restoran untuk bertemu dengan anggota Dewan Militer Manbij. Seketika, bom meledak di restoran yang terletak di dekat pasar utama Manbij.



Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan mulai menarik keseluruhan pasukannya yang berjumlah sekitar 2.000 orang dari Suriah karena ISIS telah kalah.



Namun, usulan Trump ini ditentang banyak pihak termasuk mantan Menteri Pertahanan AS James Mattis. Meski telah berkurang, keberadaan ISIS diperkirakan belum sepenuhnya menghilang dari Suriah.



Sejumlah senator mengatakan, jika AS benar-benar menarik pasukan dari Suriah, langkah tersebut dapat mendorong militan AS kembali masuk ke negara tersebut.







(FJR)