Kanada Alokasikan Rp759 M untuk Pengungsi Palestina

Ottawa: Pemerintah Kanada mengalokasikan USD50 juta atau setara Rp759 miliar untuk Agensi Pengungsi Palestina (UNRWA). Dana ini dialokasikan usai Amerika Serikat menarik bantuannya senilai USD350 juta dari UNRWA.



"Pendanaan ini akan membantu lebih dari 500 ribu anak laki-laki dan perempuan dalam menerima pendidikan dasar. Dana ini juga akan membantu mengoperasikan lebih dari 140 klinik dan membantu tim lapangan dalam menyalurkan jasa medis," ucap Global Affairs Canada, seperti dikutip dari kantor berita Sputnik, Sabtu 13 Oktober 2018.

"Selain itu, dana ini juga dapat menyediakan tempat penampungan dan makanan bagi pengungsi termiskin Palestina," lanjutnya.



Agustus lalu, UNRWA mengonfirmasi bahwa AS tidak akan lagi menyalurkan dana bantuan tahun ini. Sebagian pendanaan untuk UNRWA ini akan digantikan dari bantuan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Rusia dan Turki.



Keputusan memutus dana bantuan AS ke UNRWA diumumkan pada awal 2018. Presiden AS Donald Trump beralasan Palestina kurang memiliki kesediaan untuk menggelar dialog damai dengan Israel dan tidak menghormati Negeri Paman Sam yang telah memberikan bantuan.



UNRWA dibentuk pada 1949 untuk mendukung pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem serta Gaza.



Agensi ini mengoperasikan sekolah dan berbagai organisasi kemanusiaan lainnya.





(WIL)