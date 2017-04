Serangan di Kota Suriah yang Dikuasai ISIS Tewaskan 10 Orang

Metrotvnews.com, Damaskus: Sebuah serangan udara di kota yang dikuasai kelompok militan Islamic State (ISIS) di Suriah bagian timur menewaskan sedikitnya sepuluh orang dan melukai puluhan lainnya, Senin 17 April 2017 malam waktu setempat.



Menurut sejumlah aktivis oposisi pemerintah, seperti dilansir Associated Press, kemungkinan besar serangan tersebut dilancarkan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS).

Para aktivis mengatakan bahwa serangan di Boukamal, kota dekat perbatasan Irak, mirip dengan yang dilakukan koalisi AS di beberapa tempat lainnya di kedua negara.Masih dari pernyataan oposisi, serangkaian serangan udara AS dalam beberapa pekan terakhir telah menewaskan puluhan warga sipil di tengah meningkatnya intensitas perang melawan ekstremis.Organisasi Human Rights Watch (HRW) mengatakan dalam laporannya pada Kamis kemarin bahwa pasukan AS telah gagal mengambil langkah antisipasi untuk menghindari jatuhnya korban dari warga sipil. Laporan itu merujuk pada serangan AS yang menewaskan puluhan orang di provinsi Aleppo pada Maret lalu.Militer AS pada saat itu mengatakan bahwa serangan udara pada 16 Maret 2017 menghantam sebuah perkumpulan al Qaeda yang menewaskan puluhan militan.Ketika itu, oposisi menuduh AS telah membunuh sekitar 40 orang, sebagian besar anak-anak, lewat serangan di masjid Omar Ibn al-Khattab di distrik Jeeneh. AS mengatakan tidak menemukan bukti kuat adanya warga sipil yang tewas.Sementara HRW dalam laporannya mengklaim tidak menemukan bukti bahwa situs yang digempur AS adalah tempat perkumpulan al Qaeda atau grup ekstremis lainnya.(WIL)