Liga Arab Keluarkan Resolusi Kecam Keputusan Trump

Kairo: Liga Arab menegaskan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel berisiko menyeret Timur Tengah ke jurang "kekerasan dan kekacauan."



Langkah tersebut dinilai telah mengakhiri netralitas Amerika Serikat dalam isu sensitif konflik Palestina dan Israel.

Menteri-menteri luar negeri Liga Arab mengatakan itu artinya AS sudah tidak dapat lagi diandalkan sebagai mediator konflik Timur Tengah.



Setelah bertemu di Kairo, Mesir, Sabtu 9 Desember 2017, para menlu Liga Arab mengeluarkan resolusi. Resolusi didukung sejumlah seutu AS, termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Yordania.



Seperti dikutip BBC, Minggu 10 Desember 2017, resolusi itu berbunyi:



1. AS telah "menarik dirinya sendiri" dari sponsor dan penengah proses perdamaian antara Israel dengan Palestina lewat keputusannya



2. Langkah Trump "memperdalam ketegangan, memicu kemarahan dan berisiko menyeret kawasan ke jurang kekerasan dan kekacauan"



3. Sebuah surat permintaan akan dilayangkan ke Dewan Keamanan PBB untuk mengecam langkah AS.



Dalam sebuah pertemuan darurat di DK PBB pada Jumat, AS terisolasi. Semua negara anggota selain AS sama-sama mengecam deklarasi Trump.



Namun Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menuduh PBB bias merespons isu ini, "terutama terhadap Israel." Haley menegaskan AS masih berkomitmen terhadap proses perdamaian Palestina dengan Israel.



Trump mengakui Yerusalem pada 6 Desember. Ia mengatakan langkahnya itu "tidak lebih atau kurang hanya pengakuan dari realitas yang ada."



Keputusannya tersebut memicu unjuk rasa masif di sejumlah negara, termasyk Yordania, Turki, Inggris, Malaysia, Indonesia dan lainnya.









(WIL)