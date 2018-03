Alasan Keamanan, Kedubes AS di Turki Tutup Sementara

Ankara: Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di ibu kota Ankara, Turki terpaksa ditutup sementara karena alasan keamanan.



"Hanya layanan darurat yang akan diberikan," tulis pengumuman di depan Kedubes AS di Ankara, dikutip dari AFP, Senin 5 Maret 2018.

Kedubes juga menyarankan warga AS yang berada di Turki untuk menghindari kerumunan serta tempat-tempat publik yang ramai.



Langkah ini diambil setelah intelijen dari pemerintahan Amerika membeberkan bahwa akan ada serangan yang menargetkan kedubes maupun warga AS.



Sementara itu, layanan wawancara dan pengambilan visa juga ditutup.



Kedubes AS di Ankara pernah menjadi target bom bunuh diri pada 2013, yang diklaim dilakukan oleh kelompok sayap kiri di Turki.



Baru-baru ini, hubungan Washington dan Ankara memburuk terkait sejumlah isu, terutama soal bantuan senjata dari AS kepada milisi Kurdi yang tergabung dalam pasukan YPG.





