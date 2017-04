Wapres AS Mike Pence Coba Pegang Kanguru dan Koala

Metrotvnews.com, Sydney: Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence membungkukkan badan di bawah pohon eucalyptus di Kebun Binatang Taronga, Sydney, Australia, Minggu 23 April 2017.



Di dekat pohon itu, Pence memegang kanguru bernama Penny yang sedang bersantai di siang bolong.

"Itu hal yang biasa saya lakukan pada Minggu siang," kata Pence di tengah jepretan kamera awak media, seperti dikutip Reuters.Bersama istrinya, Karen dan dua anak perempuannya, Charlotte dan Audrey, Pence mengunjungi Kebun Binatang Taronga dalam lawatan diplomasi santai di Australia.Negeri Kanguru adalah negara terakhir dalam rangkaian tur Asia yang dilakukan Pence untuk menguatkan komitmen ekonomi dan keamanan Negeri Paman Sam di kawasan.Mike Pence dan Karen mencoba memegang koala. (Foto: Reuters)Karen Pence -- yang sempat mengucapkan sapaan khas Australia "G'day" -- memberikan sawi putih kepada Widji, seekor burung emu. "Ok, ok," ucap Karen saat paruh Widji mematuk-matuk makanan di tangannya.Emu menolak Audrey Pence yang ingin berfoto bersama -- tapi Penny menyanggupinya.Pence adalah pejabat senior pertama pemerintahan Presiden Donald Trump yang datang ke Australia. Kunjungan ini menekankan komitmen yang dibuat Trump bersama Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull via telepon.Sebelum ke Australia, Pence mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Joko Widodo. Pence memuji Islam moderat di Indonesia yang disebutnya sebagai inspirasi bagi dunia.Dalam kunjungan ke Indonesia, Pence dan rombongan penguasaha menandatangani sebelas MoU dengan sejumlah perusahaan Tanah Air di bidang energi.Karen Pence menyentuh seekor burung emu. (Foto: Reuters)(WIL)