Trump: Korea Utara Masalah Dunia yang Besar

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Dewan Keamanan PBB harus siap menjatuhkan sanksi lebih keras kepada Korea Utara. Sanksi ini terkait dengan program nuklir dan misil yang dijalani Korea Utara.



"Ini adalah ancaman nyata bagi dunia. Korea Utara adalah masalah dunia yang besar. Dan ini adalah masalah yang harus kita selesaikan," kata Trump saat menjadi tuan rumah duta besar Dewan Keamanan PBB di Gedung Putih sebagaimana dikutip dari AFP, Selasa 25 April 2017.

Korea Utara sedang mendorong program rudal balistiknya. Korea Utara diyakini sedang mempersiapkan uji coba senjata nuklir keenam.Trump telah mengisyaratkan bahwa dia bersedia meningkatkan tekanan militer AS terhadap Korea Utara. Trump juga mendorong Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya."Orang telah memasang penutup mata selama beberapa dekade dan sekarang saatnya untuk memecahkan masalah," kata Trump.Pemimpin AS berbicara tentang Korea Utara dalam percakapan telepon dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Minggu. Selain itu AS juga berbincang dengan Kanselir Jerman Angela Merkel pada Senin.Pentagon mengatakan bahwa para pemimpin dan pejabat tinggi lainnya akan memberikan briefing rahasia tentang Korea Utara kepada senator AS pada hari Rabu di Gedung Putih. Wakil Presiden AS Mike Pence juga kembali ke Washington setelah melakukan kunjungan ke Asia dan Australia.(DHI)