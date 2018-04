Suriah Tuduh Israel Lakukan Serangan ke Pangkalan Militer

Damaskus: Pemerintah Suriah menuduh Israel berada di balik serangan terhadap pangkalan udara militer, Senin 9 April 2018 pagi.



(Baca: Serangan Kimia di Douma Suriah Tewaskan 40 Orang).



"Israel menyerangan Pangkalan Udara Tiyas (T-4) dengan jet tempur F-15 yang melepaskan beberapa rudal dari atas wilayah udara Lebanon," sebut kantor berita SANA, seperti dikutip AFP, Senin 9 April 2018.



Diketahui serangan rudal di Bandara Tiyas itu menyebabkan sekitar 14 orang tewas. Namun laporan korban tewas tersebut masih simpang siur.



Juru Bicara Militer Israel sendiri masih belum berkomentar atas tuduhan tersebut.



SANA sebelumnya menyatakan serangan ini dilakukan oleh Amerika Serikat. Tetapi pihak AS menolak tuduhan itu.



The Syrian Observatory for Human Rights, 14 orang tewas itu termasuk pasukan pemerintah. Hal ini termasuk tiga orang perwira Suriah dan pasukan Iran.



(Baca: Pangkalan Militer Suriah Diserang, Korban Tewas Berjatuhan).



"Pasukan dari pendukung Presiden Bashar Al-Assad, seperti dari Rusia dan Iran diketahui menguasai pangkalan militer itu," ujar Direktur Observatory, Rami Abdel Rahman.



Israel sebelumnya sudah berulangkali memperingatkan tidak akan menerima Iran mempengaruhi militer Suriah. Mereka pun terus melakukan serangan dengan menargetkan fasilitas milik Iran di Suriah.





(FJR)