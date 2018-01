Puluhan Ribu Warga AS Demo Setahun Trump

New York: Puluhan ribu warga Amerika Serikat (AS) membanjiri jalanan utama di Manhattan, New York. Mereka memprotes kepemimpinan Presiden Donald Trump yang telah menginjak satu tahun.



Baru saja, pemerintah AS resmi ditutup karena tidak mencapai kesepakatan anggaran antara Demokrat dan Republik.

Penutupan pemerintah atau government shutdown dimulai setelah tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan telah terlewatkan.



Awalnya, barisan pedemo ini adalah wanita. Tapi, kaum laki-laki dan anak-anak juga ikut turun ke jalan untuk memprotes Trump akan segala kebijakannya.



"Saya tidak mengerti bagaimana dulu rakyat AS dan perempuan memilih Trump," kata seorang pengunjuk rasa, dikutip dari New York Times, Minggu, 21 Januari 2018.



Mereka juga memprotes Gedung Putih yang dinilai tidak tanggap, seperti saat kepemimpinan Barack Obama.



Mereka mengeluhkan kurangnya respek terhadap wanita, imigran dan hak bereproduksi.





(AZF)