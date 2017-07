Polisi Israel Kembali Larang Pria Muslim Salat Jumat di Masjid Al Aqsa

Metrotvnews.com, Yerusalem: Polisi Israel mengeluarkan larangan bagi pria Muslim berusia di bawah 50 tahun untuk melakukan Salat Jumat di kompleks Masjid Al Aqsa, di Yerusalem.

Larangan tersebut muncul di tengah kekhawatiran akan berlangsung protes menentang pemasangan deteksi metal di sekitar Masjid Al Aqsa. Israel menilai detektor itu ditujukan untuk meningkatkan keamanan di sekitar kawasan ini.

Sebelumnya para pemuka agama menyerukan protes massal usai pelaksanaan Salat Jumat, di sekitar Masjid Al Aqsa. Mereka mendorong seluruh umat Muslim untuk melakukan Salat Jumat di sekitar luar masjid daripada mengikuti prosedur keamanan terbaru.

Polisi Israel pun mengambil tindakan setelah adanya serangan mematikan dari warga Palestina pekan lalu.

"Petugas polisi dan unit penjaga perbatasan dikerahkan di seluruh lingkungan (kawasan Masjid Al Aqsa)," ujar Juru Bicara Polisi Micky Rosenfeld, seperti dikutip Middle East Monitor, Jumat 21 Juli 2017.

Pengerahan pasukan dilakukan di sekitar wilayah Kota Tua Yerusalem. Di tempat ini terletak Masjid Al Aqsa yang menjadi tempat suci bagi umat Muslim serta the Dome of the Rock yang disucikan oleh umat Yahudi.

Indonesia kecam Israel

Indonesia melontarkan kecaman atas langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses masuk ke Kompleks Al-Aqsa untuk umat Muslim melakukan ibadah.

Selain itu, pemerintah Indonesia meminta Israel segera memulihkan stabilitas dan keamanan di Kompleks Al-Aqsa. Indonesia juga mengajak semua pihak untuk menahan diri, agar situasi tidak memburuk.

"Indonesia mendesak Israel untuk tidak mengubah status quo kompleks Al-Aqsa agar Masjid Al-Aqsa dan the Dome of the Rock tetap sebagai tempat suci untuk dapat diakses bagi semua umat Muslim," sebut pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Metrotvnews.com, Kamis 20 Juli 2017.

Disebutkan pula, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melakukan pembicaran via telepon dengan Menlu Yordania, untuk membahas situasi terkini di Masjid Al-Aqsa.

(FJR)