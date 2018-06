AS Bantah Gempur Salah Satu Posisi Militer Suriah

Beirut: Media pemerintah Suriah, SANA, melaporkan pada Senin 18 Juni 2018 bahwa pesawat koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) telah mengebom “salah satu posisi militer” di Suriah timur.



Serangan tersebut menimbulkan beberapa korban tewas dan luka. Militer AS membantah melakukan serangan di daerah tersebut.

Serangan terjadi di al-Harra, wilayah tenggara Albu Kamal. Tidak ada rincian tentang jumlah korban.



Seorang komandan dalam aliansi militer yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad juga mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa sebuah pesawat tak berawak, telah mengebom posisi faksi Irak antara Albu Kamal dan Tanf dan posisi militer Suriah.



"Tidak ada anggota koalisi pimpinan AS yang melakukan serangan di dekat Albu Kamal," kata Mayor Josh Jacques, juru bicara Komando Pusat AS, seperti dikutip Business Insider.



Koalisi pimpinan AS mendukung aliansi milisi Arab Suriah dan Kurdi yang memerangi kelompok militan Islamic State (ISIS) di timur laut Albu Kamal.



Tentara Suriah, bersama milisi pendukung yang disokong Iran termasuk Hizbullah dan kelompok Irak Lebanon, mengusir ISIS dari Albu Kamal dan sekitarnya setahun lalu. Tetapi para militan masih terus melakukan serangan di daerah tersebut.



Pasukan AS juga berbasis di Tanf, barat daya Albu Kamal di gurun Suriah dekat perbatasan Irak dan Yordania.



Pekan lalu, Assad mengatakan AS sebagai kekuatan pendudukan di Suriah, dan bahwa posisi negaranya adalah "mendukung setiap tindakan perlawanan, baik terhadap teroris atau terhadap pasukan pendudukan, terlepas dari kebangsaan mereka."





(WIL)