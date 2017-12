Erdogan Harapkan Persatuan Pemimpin Muslim Hadapi Isu Yerusalem

Istanbul: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan berlangsung di Istanbul, Turki Rabu 13 Desember 2017 hari ini.



Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan memimpin KTT kali ini. Turki memang sedang memegang keketuaan bergilir dari OKI.

Sebagai tuan rumah, Erdogan mengharapkan persatuan dari tiap anggota OKI untuk memberikan pernyataan keras melawan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.



Pengumuman dari Trump telah memicu kemarahan dari negara Muslim dan negara Arab. Puluhan ribu jiwa turun ke jalan untuk memprotes sikap Trump tersebut.



Erdogan menilai Israel sebagai negara teroris dan mendorong reakis keras dari pengakuan ini. Tetapi dengan adanya persaingan dan perbedaan dari 57 anggota OKI akan sangat sulit untuk mempersatukan suara.



Pengamat dari the Atlantic Council's Rafik Hariri Center untuk Timur Tengah, Aaron Stein melihat pertemuan ini tidak lebih sebagai 'ajang mengucap untuk mengecam'.



"(Pertemuan) ini tidak akan berarti banyak," ujar Stein, seperti dikutip AFP, Rabu 13 Desember 2017.



"Sulit untuk melihat OKI menjadi sosok definitif untuk membentuk dunia Muslim ataupun opini dunia," jelasnya.



Sekita 30 kepala negara dijadwalkan untuk hadir dalam KTT ini. Presiden Joko Widodo pun sudah tiba di Turki untuk memberikan pandangannya mengenai situasi di Yerusalem.



Presiden sebelumnya mengharapkan bahwa seluruh anggota OKI bisa bersatu menghadapi klam Israel. Selain itu Presiden juga mengulang kembali ucapannya bahwa Indonesia berdiri bersama Palestina.





