Promosi Batik di Festival Internasional Qatar

Doha: KBRI Doha bekerja sama dengan komunitas Indonesia di Qatar mempromosikan batik pada acara festival internasional tahunan yang digelar di salah satu sekolah elit di Qatar.



Festival ini menyajikan budaya, kuliner serta tradisi negara sahabat Qatar agar siswa dan siswi sekolah tersebut lebih memahami kehidupan, diversifikasi dan budaya negara lain.

Dalam acara tersebut, sejumlah siswa-siswi asal Qatar belajar bagaimana cara membatik yang benar. Tak hanya siswa dan siswi, para pengunjung juga diberi kesempatan untuk mencoba membatik dan mengetahui proses mewarnai batik dengan menggunakan pewarna kain.



Dalam keterangan tertulisnya kepada Medcom.id, Jumat 6 April 2018, KBRI Doha ingin memaksimalkan promosi batik sejak ditetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpieces of the Oral dan Intangible Heritage of Humanity pada 2009 lalu.



Pengukuhan batik sebagai warisan budaya dunia merupakan aset Indonesia untuk lebih memperkenalkan budayanya ke dunia internasional.



Selain batik, stand Indonesia di festival ini juga mempromosikan kuliner berupa kudapan tradisional khas daerah yang ada di Tanah Air.



Partisipasi Indonesia dalam berbagai festival dan acara internasional di Qatar sebagai wujud mengeratkan kerja sama dua negara.







(FJR)