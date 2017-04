Selandia Baru Bersiap Hadapi Badai Tropis Dahsyat

Metrotvnews.com, Wellington: Selandia Baru bersiap menghadapi sebuah badai yang diprediksi meteorolog sebagai yang terburuk dalam 50 tahun terakhir, Kamis 13 April 2017.



Badai tropis itu, yang merupakan ekor dari Siklon Cook yang telah menghantam New Caledonia pekan ini, telah terbentuk dan menguat dengan kecepatan putaran angin hingga 170 kilometer per jam.

Badan Meteorologi Metservice memperkirakan badai itu akan tiba di Selandia Baru pada Kamis malam ini, yang membawa angin kencang serta hujan deras.Seperti dikutip AFP, Metservice memperingatkan bahwa badai kali ini bisa lebih kuat dari Siklon Giselle pada 1968, yang menewaskan 53 orang di Selandia Baru.Siklon Cook pada Senin kemarin memicu hujan deras di New Caledonia, yang juga menumbangkan pepohonan dan melukai empat orang.Agensi urusan darurat Selandia Baru telah mengevakuasi warga dari beberapa wilayah pesisir utara dengan dibantu personel militer."Ini adalah peristiwa yang sangat signifikan dan kemungkinan dapat memicu banjir dan longsor. Badai juga mungkin memutus jaringan listrik, menerbangkan atap rumah dan menumbangkan pohon-pohon besar," sebut Metservice.Banyak area di North Island Selandia Baru masih tergenang akibat imbas dari Siklon Debbie pekan lalu.Badai akan melanda Selandia Baru di tengah musim libur paskah, yang artinya sejumlah ruas jalan utama akan dipenuhi mobil-mobil keluarga. Agensi Transportasi Selandia Baru meminta para pengemudi untuk menghindari jalanan jika memungkinkan.Maskapai Air New Zealand membatalkan semua penerbangan dari Rotorua, Napier, Hamilton dan Tauranga di North Island. Badai diperkirakan pertama kali melanda Coromandel dan Bay of Plenty pada Kamis malam, sebelum nantinya bergerak ke arah Wellington pada Jumat besok.(WIL)