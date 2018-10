Papua Nugini Impor 40 Sedan Mewah untuk APEC

Port Moresby: Pemerintah Papua Nugini saat ini tengah berada di bawah pengawasan dunia. Pasalnya, negara tersebut mengimpor 40 mobil mewah Maserati dari Italia untuk Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) mendatang.



Sedan Quattroporte ini memiliki harga lebih dari USD100 ribu atau setara Rp1,5 miliar per buah. Nantinya mobil tersebut akan digunakan oleh para pemimpin asing yang datang.

Media dan aktivis mempertanyakan uang untuk mengimpor mobil-mobil itu. Pasalnya, negara itu terkenal miskin di wilayah Pasifik selatan. Meski demikian, pemerintah mengatakan sektor swasta telah berkomitmen untuk membayarnya.



Menteri APEC, Justin Tkatchenko mengatakan mobil tersebut dapat mencapai kecepatan hingga 240 kilometer per jam. "Mobil itu bisa menjadi angkutan untuk para pemimpin sesuai standar kendaraan yang digunakan dalam KTT APEC," katanya, dilansir dari laman BBC, Jumat 12 Oktober 2018.



Gambar mobil-mobil yang tiba di bandara Port Moresby di pesawat kargo carteran tersebar di media sosial. Hal ini memicu kekhawatiran jika pembayaran menggunakan uang pajak.



Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana sedikit pun. Peter malah berharap Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dapat hadir dalam pertemuan regional tingkat tinggi tersebut.



Papua New Guinea merupakan salah satu negara termiskin di APEC. Sebanyak 40 persen penduduknya hidup kurang dari USD1 per hari, menurut data PBB.



Pada Juni lalu, pemerintah mengumumkan darurat kesehatan masyarakat nasional usai kasus polio. Meski demikian, untuk APEC ini, Papua Nugini dibantu Australia untuk mengamankan wilayah udaranya.





(FJR)