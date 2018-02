Presiden Palestina Sempat Cek Kesehatan di AS

Tepi Barat: Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengakui bahwa di Amerika Serikat (AS), ia juga memeriksakan kesehatan dan hasilnya sangat bagus.



Abbas, 82 tahun, terbang ke AS untuk hadir di dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, pada 20 Februari lalu.

Direncanakan, Abbas akan melanjutkan perjalanan ke Venezuela. Namun, tiba-tiba para pejabat Palestina mengatakan bahwa Abbas sedang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Baltimore. Hari ini, Abbas akan kembali ke Palestina.



"Terima kasih kepada Tuhan, hasilnya positif dan saya sehat," kata Abbas, dikutip dari AFP, Jumat 23 Februari 2018.



Pada Oktober 2016, Abbas sempat dibawa ke rumah sakit di Tepi Barat untuk pemeriksaan tes fungsi jantung.



Setelah Presiden Yasser Arafat meninggal pada 2004, Abbas menggantikan Arafat menjadi Presiden Palestina.



Abbas juga sempat melakukan pembicaraan damai dengan Israel, namun perundingan tersebut gagal pada 2014.







(SCI)