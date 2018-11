Serangan Koalisi Tewaskan Puluhan Militan ISIS di Irak

Erbil: Militer Irak yang dibantu pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat membunuh puluhan militan grup ekstremis Islamic State (ISIS) dalam sejumlah operasi terpisah di wilayah Irak utara. Rentetan operasi ini digelar sepanjang akhir Oktober.



Dalam pernyataan resmi koalisi AS pada Minggu 11 November 2018, disebutkan bahwa pasukan Irak beserta mitra Washington melancarkan serangkaian serangan udara di Gunung Khanukah pada 30 Oktober. Serangan tersebut menewaskan lima militan senior dan 30 ekstremis lainnya.

"Beberapa petinggi Daesh yang tewas dalam serangan udara itu pernah beraksi di wilayah Salahuddin, Kirkuk, Nineveh dan Anbar," ucap koalisi AS, seperti dikutip dari kantor berita Kurdistan24. Daesh adalah akronim lain dari ISIS.



Sejumlah militan yang tewas lainnya disebut koalisi pernah melancarkan serangan dengan menggunakan bom rakitan di Sharqat, Qayarrah, Salahuddin dan Kirkuk. Dalam operasi pada 31 Oktober, koalisi AS dan Irak berhasil membunuh 20 militan ISIS di Gunung Makhmour.



"Operasi terdiri dari gempuran udara yang diikuti serangan darat oleh Pasukan Khusus Irak," lanjut koalisi AS.



"Keberhasilan dari serangan oleh ISF (Pasukan Leamanan Irak) ini telah mengganggu jaringan ISIS, yang belakangan berusaha bangkit kembali," ucap Mayor Jenderal Patrick Roberson asal AS.



Meski Irak telah mendeklarasikan kemenangan melawan ISIS pada Desember tahun lalu, grup tersebut masih bisa melancarkan serangan secara sporadis, termasuk pengeboman, pembunuhan dan penculikan.





