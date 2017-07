AS Hentikan Bantuan untuk Pemberontak Suriah, Militan dapat Keuntungan

Metrotvnews.com, Beirut: Pemberontak Suriah mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat (AS) menghentikan program bantuan rahasia CIA akan menjadi pukulan besar bagi oposisi Suriah. Risikonya justru akan membiarkan para militan memperketat cengkeraman mereka atas pemberontakan tersebut.

Para pemberontak sudah menerima bantuan dalam program CIA. Mereka berkata belum diberitahu mengenai keputusan AS yang pertama kali dilaporkan Washington Post, pada Rabu 19 Juli 2017, dan dikonfirmasi oleh dua pejabat AS.

Komandan Angkatan Darat Suriah (FSA) mengatakan bahwa keputusan AS berisiko memicu ambruknya oposisi moderat. Sekaligus akan menguntungkan Presiden Bashar al-Assad dan militan terkait dengan al Qaeda, yang telah lama berupaya menumpas kelompok yang lebih moderat.

Sumber pemberontak lainnya mengutarakan, banyak hal akan tergantung pada apakah negara-negara kawasan sekutu AS seperti Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Turki terus mendukung mereka bertempur di bawah panji FSA, yang menjadi fokus program CIA.

"Kami tidak pernah mendengar apapun tentang ini," kata seorang pejabat oposisi yang mengetahui program tersebut. Ia menggambarkan keputusan itu sebagai sebuah kejutan besar.

Keputusan AS menjadi pandangan suram bagi oposisi Suriah yang telah berjuang sejak 2011 demi menggulingkan Assad. Perjuangan itu tampaknya secara militer tidak berhasil lantaran sebagian besar dukungan kuat dari Rusia dan Iran.

Program CIA yang dimulai pada tahun 2013 menyalurkan senjata, pelatihan, dan uang tunai ke sejumlah kelompok FSA melalui Yordania dan Turki.

Bantuan diatur kepada para pemberontak setelah masa dukungan yang tidak terkendali di awal perang -- terutama dari negara-negara Teluk -- malah memunculkan berbagai kelompok pemberontak, banyak di antaranya sangat Islamis secara ideologi.

Dukungan dalam beberapa kasus, termasuk rudal anti-tank yang membantu pemberontak membuat kemajuan besar melawan tentara Suriah yang kehabisan tenaga. Tapi situasi itu memicu intervensi Rusia pada September 2015.

Pemberontak FSA sudah lama mengeluh bahwa dukungan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka untuk membuat kemenangan yang menentukan dalam perang melawan tentara Suriah yang bersenjata lebih canggih dengan milisi yang didukung Iran membantunya, termasuk Hizbullah Libanon.

Salah satu pejabat AS mengatakan, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintahan Trump memperbaiki hubungan dengan Rusia.

Kritikus terhadap program CIA, termasuk beberapa pejabat AS, juga menyebut bahwa beberapa pemberontak bersenjata dan terlatih malah membelot ke Islamic State (ISIS) dan kelompok radikal lainnya.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak berkomentar saat ditanya apa pendapatnya tentang langkah AS ini. Hanya mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump dan Putin tidak membahas masalah tersebut saat bertemu di KTT G20, awal bulan ini.

"Kami menyambut semua upaya yang bertujuan menurunkan eskalasi situasi dan membangun keamanan di Timur Tengah. Tidak apa-apa jika memang begitu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Artem Kozhin dalam sebuah konferensi pers, pada Kamis 20 Juli 2017, menurut kantor berita Interfax.

Bukan urusan kami

Sebelum menjabat sejak Januari, Trump menyarankan agar mengakhiri dukungan bagi kelompok FSA dan memprioritaskan perang melawan ISIS.

Upaya militer AS yang terpisah untuk melatih, mempersenjatai, dan mendukung pemberontak Suriah lainnya dengan serangan udara dan tindakan lainnya akan berlanjut, kata para perwira AS. Dukungan militer AS sudah mencakup sokongan bagi para pejuang Kurdi yang memerangi ISIS.

Kelompok yang diliputi program CIA beroperasi sebagian besar di Suriah barat laut dan selatan.

"Tentu keputusan ini akan memiliki hasil dan konsekuensi atas situasi Suriah, terutama di utara dan selatan. Penghentian dukungan terhadap FSA oleh masyarakat internasional merupakan faktor eskalasi kekuatan Assad dan kekuatan kelompok ekstremis," kata komandan FSA, seperti dilansir The Washington Post, Jumat 21 Juli 2017.

Didukung oleh Yordania, kelompok FSA di Suriah selatan telah membantu mengatasi militan seperti bekas kelompok Front Nusra, dan melakukan serangan terhadap ISIS.

FSA di Suriah utara memiliki medan yang lebih sulit buat menahan para militan. Bantuan bagi FSA di barat laut dihentikan sementara pada awal tahun ini menyusul serangan besar milisi terhadap mereka.

"Amerika memberi tahu kami bahwa mereka telah mencapai kesepakatan serius dengan pihak Rusia. Amerika mengatakan bahwa mereka memiliki strategi baru terhadap Suriah yang tidak seperti era Obama," kata seorang komandan pemberontak lainnya.

"Apakah ini sesuai dengan kepentingan kami? Tentu saja tidak," kata komandan itu mengenai keputusan AS yang dilaporkan. "Kami menunggu untuk melihatnya," cetusnya.

Turki telah mendukung kelompok FSA di luar saluran yang dipakai CIA demi menopang kepentingannya di Suriah utara, terutama dalam kampanye Perisai Efrat tahun lalu yang menandai sebuah zona penyangga secara de facto di perbatasan.

(FJR)