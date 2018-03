Erdogan Minta AS Tarik Gerilyawan dari Efrat Suriah

Ankara: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Amerika Serikat (AS) menarik gerilyawan Kurdi Suriah dari timur sungai Efrat jika mereka ingin bekerja sama dengan Turki.



"Kami tetap terbuka untuk semua tawaran kerja sama mengenai kota Manbij di Suriah," kata Erdogan seperti dinukil dari Reuters, Sabtu, 17 Maret 2018.



Namun, Ankara mengaku tidak yakin pendekatan apa yang akan dilakukan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo terkait masalah itu.



Turki yang meluncurkan operasi di wilayah Suriah barat laut, Afrin, pada Januari mengancam untuk bergerak lebih jauh ke wilayah timur, Manbij, tempat pasukan YPG Kurdi Suriah dikerahkan.



Langkah itu membuat pasukan Turki menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan Pasukan AS yang ditempatkan di sekitar kota.



Pekan ini, Menteri Luar Negeri Turki mengatakan pasukan Turki akan menyelesaikan serangan di Afrin pada Mei dan akan melakukan serangan gabungan bersama Baghdad terhadap gerilyawan Kurdi di Irak pascapemilihan umum parlemen Irak.

(HUS)