Sekutu-Sekutu Suriah Sebut Serangan AS Melewati "Garis Merah"

Metrotvnews.com, Damaskus: Sebuah komando gabungan yang terdiri dari Rusia, Iran dan milisi pro Presiden Bashar al-Assad mengatakan bahwa serangan udara Amerika Serikat di Suriah sudah melewati "garis merah."



Menurut komando tersebut, mulai saat ini mereka akan merespons setiap adanya agresi baru dan meningkatkan komitmen dukungan terhadap Suriah.

"Apa yang Amerika lakukan di Suriah sudah melewati garis merah. Mulai saat ini kami akan merespons setiap agresi atau pelanggaran garis merah dari pihak manapun, dan Amerika tentu tahu kemampuan kami dalam merespons," ucap pernyataan gabungan yang diberitakan di kantor berita Ilam al Harbi, seperti dilansir Reuters.Istilah "garis merah" dan "melewati batas" juga diungkapkan Presiden AS Donald Trump. Ia mengatakannya usai melihat sejumlah foto anak-anak yang menjadi korban serangan kimia di kota Khan Sheikhun, provinsi Idlib, Suriah, pada 4 April 2017.Geram melihat kematian tragis 86 orang akibat gas kimia, Trump memerintahkan peluncuran 59 misil balistik ke sebuah pangkalan udara di Suriah.Sejumlah negara sekutu mendukung serangan udara AS ke Suriah. Sementara kecaman datang dari beberapa sekutu Suriah seperti Rusia dan Iran.Indonesia mengecam serangan kimia di Suriah, dan juga prihatin atas aksi unilateral AS yang tidak sejalan dengan Piagam PBB dan prinsip serta aturan internasional.Duta Besar AS untuk PBB mengatakan solusi damai di Suriah baru bisa tercapai jika Assad dilengserkan.(WIL)