Rusia Disebut Ingin Terima Bantuan Ekonomi dari AS

Moskow: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim bahwa Rusia ingin menerima bantuan ekonomi dari AS.



"Presiden Vladimir Putin yang mengatakan. Kami berbicara soal itu. Rusia menginginkan bantuan AS secara ekonomi," kata Trump, dikutip dari Sputnik, Minggu 28 Oktober 2018.

Namun, hingga hari ini, belum ada konfirmasi dari Gedung Putih maupun Kremlin soal pernyataan Trump tersebut.



Sejak pemerintahan AS berada di bawah Trump, seakan hubungan AS dan Rusia membaik. Walaupun disebut-sebut ada campur tangan Rusia di dalam pemilihan presiden 2016 lalu, tetapi isu ini tak mempengaruhi hubungan Trump dan Putin.



Menurut survei yang dilakukan Kamar Dagang AS di Rusia, sebagian besar perusahaan AS tetap meraup untung di Moskow. Hampir 70 persen bisnis di AS ingin memulai proyek baru di Rusia pada tahun depan.



Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov pernah mengatakan bahwa prospek pengembangan hubungan ekonomi Rusia dan AS lebih baik daripada dulu saat AS dipimpin Barack Obama.



Ia menambahkan, ada rencana Rusia dan AS untuk memperluas kerja sama dan setidaknya melanjutkan yang sudah ada seperti bisnis start-up, industri penerbangan dan obat-obatan.







(FJR)