Presiden Abbas Redakan Spekulasi Terkait Isu Kesehatan

New York: Presiden Palestina Mahmud Abbas tampil di televisi setelah sebelumnya menjalani tes kesehatan di Amerika Serikat (AS). Tes itu dilakukan selama kunjungan Abbas ke kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



Kemunculan Abbas ini meredakan kekhawatiran masyarakat atas isu kesehatannya. Kepada Televisi Palestina, tokoh berusia 82 tahun ini membantah bahwa dia dilarikan ke rumah sakit selama kunjungan.



"Ini adalah kesempatan yang cocok untuk berada di sini untuk melakukan beberapa tes kesehatan, dan tes ini telah dilakukan dan sekarang kami pergi," katanya setelah meninggalkan rumah sakit, seperti dikutip AFP, Jumat 23 Februari 2018.



"Alhamdulillah semua hasilnya positif dan meyakinkan," imbuhnya.



Masalah kesehatan dari pria yang sudah lama menjadi perokok menjadi subyek spekulasi, siapa yang akan menjadi penggantinya.



Abbas berada di AS untuk bertemu dengan sekutu politik di tengah memburuknya hubungan dengan pemerintah AS menyusul pengakuan kontroversial Presiden Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



Rakyat Palestina, yang melihat bagian timur kota itu sebagai ibu kota negara masa depan mereka, mengatakan bahwa AS telah mendiskualifikasi dirinya sebagai mediator dalam pembicaraan dengan Israel dan memutuskan hubungan politik dengan pemerintah.



Trump diharapkan bisa mengajukan rencana perdamaian dalam beberapa bulan mendatang.



Abbas telah berkuasa sejak memenangkan pemilihan presiden tahun 2005. Dia tetap berperan meski mandat awalnya berakhir saat perpecahan antara faksi Palestina membuat pemilihan baru tidak mungkin dilakukan.





