Serangan Udara AS Salah Sasaran, 16 Polisi Afghanistan Tewas

Metrotvnews.com, Kabul: Sebuah serangan udara Amerika Serikat (AS) yang seharusnya menargetkan kelompok militan, malah menewaskan 16 polisi Afghanistan.



AS pun mengaku bahwa "kesalahan" ini sedang diselidiki. Seharusnya, serangan udara AS menggempur distrik Gereshk, Provinsi Helmand.

"Laporan awal, adanya kebakaran di udara yang mengakibatkan salah sasaran," kata seorang pejabat AS, seperti dikutip CNN, Senin 24 Juli 2017."Kami ingin menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga yang ditinggalkan dari insiden yang tak diduga ini," lanjutnya.Selain 16 polisi tewas, dua polisi lainnya juga dilaporkan terluka dan saat ini sedang dirawat."Kami telah memberitahu pejabat Afghanistan tentang kejadian ini. Penyelidikan akan dilakukan," tegas dia.Pasukan AS dan Afghanistan memang bekerja sama untuk melancarkan serangant terhadap Islamic State (ISIS), terutama di Provinsi Helmand.Provinsi tersebut sudah lama menjadi lokasi pertempuran antara pasukan AS-Afghanistan dengan ISIS.(WIL)