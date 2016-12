Negosiasi Suriah, Rusia Nilai Trump Lebih Baik dari Obama

Metrotvnews.com, Moskow: Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Gennady Gatilov menyatakan bahwa Rusia melihat Donald Trump sebagai mitra yang lebih baik untuk bernegosiasi soal Suriah dari pada Barack Obama.



Trump, yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) menggantikan Obama, sejak awal kampanye memang terlihat sering memuji Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dengan dipimpin Trump, tampaknya hubungan antara AS dan Rusia akan segera mencair.

"Seperti yang kita pahami, itu berarti kita memiliki lebih banyak ruang untuk manuver dari pergantian pemimpin Amerika," kata Gatilov, seperti dikutip Reuters, Jumat (23/12/2016).Saat pilpres AS pada 8 November kemarin dan dengan keluarnya Trump sebagai pemenang mengalahkan Hillary Clinton, Putin pun langsung mengucapkan selamat kepada Trump. Putin juga berharap agar Rusia dan AS dapat membangun kembali hubungan mereka yang sedang renggang.Kremlin pun mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Putin berharap Trump bisa mengatasi isu-isu internasional dan menghadapi tantangan keamanan global.Namun, akhir-akhir ini, Putin dituduh terlibat langsung dalam pilpres AS. Ia diduga membantu Trump untuk mendapatkan kemenangannya.Badan intelijen Amerika Serikat (CIA) menyebut Rusia ikut campur dalam pilpres AS, bahkan semenjak para kandidat masih berkampanye dan Putin terlibat langsung."Saya pikir itu hanya alasan yang dibuat-buat. Saya tidak percaya itu," kata Trump kepada CNN, beberapa waktu yang lalu.Trump menyebutkan jika memang terjadi peretasan dokumen pemilu, tak akan semudah itu CIA mengetahui siapa yang terlibat."Jika Anda tidak menangkap mereka saat beraksi, Anda tidak akan tahu siapa pelakunya. Mereka (CIA) tidak tahu. Bisa jadi Rusia, Tiongkok, atau orang lain,” ungkap miliuner asal New York ini.(FJR)