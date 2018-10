Turki Beri Perlindungan kepada Tunangan Jamal Khashoggi

Istanbul: Pemerintahan wilayah Turki memberikan perlindungan ketat terhadap tunangan dari jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Khashoggi tewas di gedung Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul.



Hatice Cengiz, pada 2 Oktober menunggu Khashoggi keluar dari gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul. Namun penantiannya berujung kepedihan.



Hingga pada akhirnya Pemerintah Arab Saudi mengakui kematian dari Khashoggi yang disampaikan pada Sabtu 20 Oktober lalu. Hal ini pula yang membuat pemerintahan Istanbul memberikan perlindungan untuk Cengiz.



"Pemerintahan Istanbul memerintahkan untuk memberikan perlindungan untuk Cengiz. Kepolisian Istanbul akan memberikan perlindungan tersebut," ujar seorang pejabat kota setempat, seperti dikutip Anadolu, Senin 22 Oktober 2018.



Pada Sabtu 20 Oktober, Cengiz menuliskan pesan mengharukan mengenai tunangannya itu. Pesan itu bertuliskan: 'They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi.'



Atau dalam bahasa Indonesia berarti: 'Mereka mengambil jasadmu dari duniaku. Tetapi tawamu akan tetap berada di jiwa ku. Sayangku #jkhashoggi'.



Perempuan yang tengah merampungkan gelar doktor di Istanbul ini juga mengunggah video mengharukan mengenai Khashoggi. Video itu memperlihatkan Khashoggi, jurnalis berusia 59 tahun, tertawa ketika seekor kucing melompat saat di tengah-tengah wawancara.



Kabar mengenai peningkatan pengamanan Cengiz dilakukan setelah Keluarga Kerajaan Arab Saudi menelepon putra dari Khashoggi, Salah, untuk mengucapkan duka cita.





