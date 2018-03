Shamsi Ali Terus Tingkatkan Citra Islam di Negara Barat

Doha: Imam Besar Masjid New York, Amerika Serikat (AS) Shamsi Ali, mendorong agar Indonesia terus menyebarkan ajaran baik dan menjelaskan kesalahpahaman dunia terhadap Islam, khususnya untuk AS.



Hal ini diutarakan Shamsi Ali ketika menjadi pembicara di Doha Interfaith Dialogue Conference di Qatar, yang dihadiri sekitar 500 orang dari 70 negara di dunia.

"Saya juga berupaya untuk meningkatkan citra Islam di AS, di mana saya membeli lahan untuk membangun pondok pesantren pertama di Amerika," kata Shamsi.



Imam yang juga Ketua Dewan Pengawas untuk Federasi Muslim ASEAN di Amerika Utara ini mengatakan proses pembelian itu dilakukan sejak November tahun lalu.



Dalam keterangan tertulis dari KBRI Doha kepada Medcom.id, Minggu 4 Maret 2018, Duta Besar RI untuk Qatar, Muhammad Basri Sidehabi menyampaikan apresiasinya untuk Shamsi Ali atas dedikasinya mengenalkan Islam ke negara Barat, khususnya AS.



"Saya juga mengajak komunitas Diaspora Qatar untuk mengikuti jejak Imam Ali, terutama untuk mengharumkan nama Indonesia di luar negeri," kata dia.



Shamsi Ali juga diundang untuk menjadi pembicara pada diskusi panel di College of Islamic Studies, Hamad bin Khalifa University, di Qatar Foundation (QF).



QF bekerja sama dengan 10 universitas terbaik di AS untuk membuka cabang di Qatar untuk menjadikan Doha sebagai kota pendidikan di dunia dengan membangun berbagai infrastruktur kelas dunia.



Upaya pun merupakan bagian dari persiapan Qatar menjadi tuan rumah piala dunia tahun 2022 mendatang.





(WIL)