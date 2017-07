Bentrok di Yerusalem, Palestina Bekukan Seluruh Kontak dengan Israel

Metrotvnews.com, Tepi Barat: Tewasnya tiga warga Palestina di tangan Israel, saat melakukan protes pembatasan akses Masjid Al Aqsa berujung pada pembekuan kontak Palestina dengan Israel.

Hal tersebut diumumkan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Jumat 21 Juli 2017. Hal ini merupakan protes Abbas atas kekerasan yang dilakukan oleh polisi Israel.

"Kami bekukan seluruh kontak dengan Israel hingga mereka menghapus seluruh tindakan terhadap warga Palestina, begitu pula dengan kota di Yerusalem dan Masjid Al Aqsa secara khusus," ujar Presiden Abbas kepada kantor berita WAFA, seperti dikutip Sputnik, Sabtu 22 Juli 2017.

"Saya akan memberikan seluruh dukungan penuh kepada warga Palestina, pelaku usaha dan organisasi yang berbasis di Yerusalem," tegasnya.

Tiga warga Palestina tewas dan 200 lainnya terluka saat bentrok dengan polisi Israel usai protes setelah Salat Jumat di Yerusalem dan Tepi Barat. Mereka mengecam tindakan Israel yang memasang detektor metal di pintu masuk kompleks Masjid Al Aqsa.

Banyak warga Muslim menolak masuk melintasi detektor metal tersebut. Keputusan memasang detektor metal dilakukan setelah terjadinya serangan oleh warga Palestina pada 14 Juli yang menewaskan dua polisi Israel.

Israel sendiri menegaskan bahwa detektor itu akan tetap dipasang. Anggota Parlemen Israel, Tzachi Hanegbi mengatakan, "Israel tidak akan mengalah terhadap kekerasan yang terjadi".

Sementara Ulama Yerusalem Mohammed Hussein menegaskan bahwa protes yang dilakukan di luar kompleks Al Aqsa akan dilakukan. Hussein memperingatkan bahwa seluruh umat harus bersiap menghadapi ujian panjang melawan Israel.

"Kami tidak akan pernah mundur," tegas Hussein.

Kompleks Masjid Al Aqsa menjadi lokasi suci bagi umat Muslim dan Yahudi. Selain Al Aqsa, terdapat pula the Dome of the Rock, yang dianggap suci oleh pihak Yahudi.

Perselisihan atas kompleks seluas 15 hektar yang berada di bukit Kota Tua Yerusalem itu, memicu berbagai konfrontasi besar di masa lalu.





(FJR)