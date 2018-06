40 Imigran Gelap Diselamatkan Kapal Perang AS di Libya

Tripoli: Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) menyelamatkan 40 imigran di lepas pantai Libya pada Selasa 12 Juni.



Kapal USNS Trenton sedang melakukan operasi rutin di Laut Mediterania, Selasa, ketika awak pelaut melihat para imigran dan menawarkan bantuan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional.



"Empat puluh orang telah ditemukan dan sedang disediakan makanan, air, dan perawatan medis di kapal Trenton," ucap Komandan Armada ke-6 AS dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip UPI, Rabu 13 Juni 2018.



"Otoritas AS berkoordinasi dengan mitra internasional kami untuk menentukan disposisi akhir mereka," tambahnya.



Sea-Watch, organisasi Jerman untuk mendukung para migran, mencuit di Twitter bahwa 12 imigran tewas saat bantuan tiba.



Salah satu kapal milik Sea-Watch pergi ke area di mana para imigran berada, tetapi tidak tiba tepat waktu.



"Kami benar-benar membutuhkan lebih banyak kapal penyelamat di sini!," kata organisasi itu.





(FJR)