Kapal Berusia 400 Tahun Ungkap Sejarah Perniagaan Portugal

Lisbon: Para arkeolog di Portugal telah menemukan merica, pecahan porselen Tiongkok, dan meriam perunggu di antara reruntuhan kapal berusia 400 tahun. Kapal itu pernah berlayar melintasi 'rute rempah-rempah' antara Eropa dengan India.



Bangkai kapal yang belum teridentifikasi iu ditemukan pada awal September oleh sebuah tim ahli di sekitar pelabuhan nelayan Cascais, sekitar 24 kilometer dari Lisbon.

Situs bangkai kapal tersebut, yang berada di kedalaman sekitar 12 meter, memiliki panjang 100 meter dan lebar 50 meter.



Tim arkeolog mengatakan penemuan kapal ini dapat menjelaskan masa lalu rute perdagangan Portugal di masa silam.



"Kami menemukan kapal itu pada 4 September, menggunakan survei geofisika dan tim penyelam. Kami menghabiskan waktu empat hari di situs tersebut," kata Jorge Freire, arkeolog maritim dan direktur ilmiah dari survei arkeologi bawah laut.



Dia mengatakan penyelam juga menemukan kerang cowrie, yang biasa digunakan dalam perdagangan budak di masa lalu. "Kami tidak tahu nama kapal itu, tetapi itu kapal Portugis dari akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17," katanya, seperti disitat dari kantor berita Guardian, Selasa 25 September 2018.



Ia menambahkan tim arkeolog telah memperkirakan usia dari kapal tersebut dengan melihat meriam yang merupakan salah satu bagiannya. Meriam itu berasal dari periode Wanli (1573-1619).



Bangkai kapal tersebut akan diperiksa Direktorat Jenderal Warisan Budaya Portugal.



Wali Kota Cascais, Carlos Carreiras, menyebut penemuan ini sebagai salah satu yang terpenting di dunia arkeologi dalam satu dekade terakhir. Dia berkata meskipun kapal itu belum dapat diidentifikasi, tapi bisa menjadi bukti signifikan mengenai sejarah Cascais.



Penemuan kapal ini terjadi 24 tahun setelah para ahli menemukan bangkai kapal Nossa Senhora dos Martires (Our Lady of the Martyrs), yang juga mengarungi 'rute rempah-rempah' dan karam di lepas pantai Lisbon pada 1606.



Menurut tim survei, bangkai kapal yang baru ditemukan ini berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Nossa Senhora dos Martires.





(WIL)