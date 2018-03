Pesona Tarian dan Masakan Indonesia Pukau Warga AS

Washington: Aroma masakan Indonesia tercium di KBRI Washington DC dalam demo masak yang digelar dengan menghadirkan koki senior Indonesia, William Wongso.



Bermacam masakan Indonesia disajikan, mulai dari tumpeng nasi kuning, rendang, sate lilit Bali, cumi hitam Pekalongan hingga slada Bangka.



William Wongso tidak hanya memberikan pengetahuan tentang makanan, namun juga berbicara mengenai filosofi, sejarah, serta perbandingan aneka produk kuliner yang ada di dunia.



"Dalam setiap masakan Indonesia kita tidak hanya menikmati kelezatan cita rasanya, tapi kita juga bisa mengenali dan memahami betapa beraneka ragamnya budaya Indonesia," kata Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Budi Bowoleksono di Wisma Indonesia, dalam keterangan tertulisnya kepada Medcom.id, Kamis 15 Maret 2018.



Demo masak ini lantas menarik perhatian warga lokal yang ingin mengetahui seberapa enaknya masakan Indonesia.



Keragaman budaya yang terkandung dalam setiap produk makanan Indonesia menjadi begitu jelas dirasakan oleh para peserta demo masak ini.



"KBRI ingin memastikan pemahaman masyarakat AS mengenai budaya Indonesia bisa berlangsung dengan komprehensif," lanjut Dubes Sonny, sapaan akrabnya.



"Selama ini Indonesia dipahami hanya oleh sebagain kecil masyarakat AS, dan itupun dengan pemahaman yang parsial. Oleh karena itu dalam kesempatan promosi kali ini kita juga hadirkan Didik Nini Thowok ke Washington untuk promosi budaya Indonesia,” tukas dia lagi.





Foto: KBRI Washington



Sekitar 50 orang peserta demo terpukau dengan pertunjukan yang ditunjukkan oleh Didik Nini Thowok dalam setiap gerakan tari yang ditampilkan.



Dubes Sonny menambahkan, KBRI Washington juga ingin memastikan bahwa promosi tentang Indonesia dengan menyasar berbagai kalangan dapat terus berlangsung di AS.



"Melalui pendekatan ini, hubungan bilateral dalam berbagai aspek dapat terus terjaga dan akan semakin meningkat di masa datang," tuturnya.



Demo masak dan pertunjukan tari ini adalah bagian dari acara Indonesian Night 2018. Puncaknya, William Wongso dan Didi Nini Thowok kembali tampil pada 13 Maret lalu di sebuah klub privat yang hanya berjarak satu blok dari Gedung Putih.



Klub private ini merupakan wadah untuk para perwakilan diplomatik guna mempromosikan negara mereka, seperti Indonesia, Italia, Jerman dan negara-negara Amerika Latin.



(FJR)